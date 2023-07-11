Threads зможе приносити Цукербергу $8 млрд щорічно — Bloomberg

Соцмережа Threads може принести "серйозні гроші" своїй материнській компанії Meta.﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на Evercore ISI, повідомляє Новое время.

За оцінками аналітиків Threads охопить близько 200 мільйонів щоденних активних користувачів і отримає близько $8 млрд щорічного доходу протягом наступних двох років.

Нова соцмережа пробила позначку в 100 млн користувачів за лічені дні після запуску.

Водночас її засновник Марк Цукерберг стверджує, що про монетизацію у компанії думатимуть лише після того, як кількість користувачів сягне мільярда.

Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, гроші, що принесе Threads стануть лише незначною частиною середньорічного доходу у $156 млрд, який аналітики очікують від Meta у 2025 фінансовому році. Однак, це на $5,1 млрд більше, ніж Twitter заробив за останній повний рік як публічна компанія.