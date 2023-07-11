НАТО на саміті схвалить "особливе" запрошення для України — Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на саміті НАТО.

На запитання про те, чи буде у рішенні Альянсу слово "запрошення", Науседа відповів позитивним прогнозом, однак наголосив, що ця згадка буде особливою.

"Я думаю, що буде запрошення (у рішенні Альянсу щодо України) – але запрошення рухатися вперед, а не просто відкривати двері для вступу до НАТО просто зараз, бо тоді у нас буде дискусія про активацію статті 5" , – заявив він.

Як відомо, стаття 5 Договору НАТО про спільну оборону активується у разі завершення процедури вступу України до Альянсу. Київ також погоджується, що процедура вступу не буде завершена, доки триває збройне протистояння з РФ.