НАТО на саміті схвалить "особливе" запрошення для України — Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на саміті НАТО.
На запитання про те, чи буде у рішенні Альянсу слово "запрошення", Науседа відповів позитивним прогнозом, однак наголосив, що ця згадка буде особливою.
"Я думаю, що буде запрошення (у рішенні Альянсу щодо України) – але запрошення рухатися вперед, а не просто відкривати двері для вступу до НАТО просто зараз, бо тоді у нас буде дискусія про активацію статті 5", – заявив він.
Як відомо, стаття 5 Договору НАТО про спільну оборону активується у разі завершення процедури вступу України до Альянсу. Київ також погоджується, що процедура вступу не буде завершена, доки триває збройне протистояння з РФ.
Гітанас Науседа наголосив, що для Литви важливо не повторити формулу про "відкриті двері, яку вважають застарілою та провальною.
"Але буде дуже чіткий сигнал, що ми не повторюємо формулу Бухарестського саміту", – заявив він, нагадавши зокрема, що Альянс погодився на швидкий вступ України без ПДЧ.