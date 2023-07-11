Danone замість виходу з ринку РФ змінює назву йогуртів

Йогурти Активіа, який виробляє французька компанія Danone, продаватимуться в Росії під новою назвою АктиБіо, повідомляє Новое время.

У Danone зазначили, що зміни стосуватимуться тільки назви бренду і дизайну упаковки. Усю продукцію вироблятимуть за тими самими стандартами якості та безпеки, з тими самими смаковими характеристиками, на тих самих виробничих потужностях, сказано в заяві компанії.

"Локалізація міжнародного бренду дасть змогу компанії відновити інвестування в розвиток і підтримку сучасної молочної категорії, що матиме істотний вплив на розвиток всієї категорії сучасних молочних продуктів у Росії" , — заявили в Danone.

Компанія ще 6 березня 2022 року заявила про припинення інвестиційних проєктів у Росії.

У жовтні 2022 року французька компанія заявила, що передасть контроль над бізнесом, але уточнила, кому саме.

У лютому 2023 року Danone заявила, що готова продати активи в Росії, але з правом викупу і місцями в раді директорів.

У квітні компанія заявила, що планує відмовитися від використання власних глобальних торговельних марок на російському ринку.