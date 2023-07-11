Франція передасть Україні далекобійні ракети
Франція вирішила передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ, заявив французький президент Еммануель Макрон на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Дзеркало тижня.
За даними ЗМІ, йдеться про ракети SCALP. Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow, які вже передані Лондоном. Їхня дальність дії близько 250 км.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вже фактично підтвердив інформацію традиційним ребусом із емодзі.