Які країни ЄС прийняли найбільше українців

Станом на 31 травня 2023 року понад чотири мільйони людей набули статусу захисту в країнах ЄС через вторгнення Росії в Україну. Лідерами з прийому українців стали Німеччина та Польща. Про це, з посиланням на SchengenVisaInfo.com, повідомляє РБК-Україна.

Свіжі дані Європейського статистичного бюро (Євростату) показують, що основними країнами, які приймали українців, стали:

Німеччина (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни); Польща з 991 375 людьми (25%); Чехія із 340 090 людьми (8%).

Порівняно з кінцем квітня 2023 року станом на кінець травня кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 57 300 осіб. Темпи зростання становили 1,4%.

Найбільше біженців за цей період прийняли:

Німеччина – 21 355 осіб (2%);

Чехія – 8240 (2,5%);

Румунія – 3825 осіб (3%);

В яких країнах поменшало біженців від війни

У кількох країнах за цей період біженців поменшало. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилась на 3660 осіб (зниження –0,4%).

Також у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб (-0,8%). А у Франції – на 170 осіб (-0,3%). У Естонії було незначне зниження 30 людина (-0,1 відсотка).

За цей же період громадяни України становили 98% тих, хто загалом отримав тимчасовий захист у ЄС.

Дорослі жінки становили майже половину (46,6%), більшість із них – жінки віком 35-64 роки. Діти становили трохи більше третини (34,6%), а дорослі чоловіки – менш як п'ята частина (18,8%) від загальної кількості біженців з України до ЄС.

Нагадаємо, переважна більшість українських біженців готова повернутися з Європи до України – найближчими місяцями чи майбутнім. Такими є дані нового дослідження Агентства ООН у справах біженців.