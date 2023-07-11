Дуда готовий направити миротворців до України разом із НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова взяти участь у можливій місії НАТО в Україні, якщо буде припинення вогню з РФ. Про це він заявив в інтерв'ю виданням Welt, Bild та Politico, повідомляє Ліга.net.
За його словами, якщо Україну ухвалити в НАТО під час війни, то це вимагатиме прямого військового втручання членів Альянсу.
"Тому членство в НАТО — це питання на час, коли війна закінчиться: Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україна була включена якнайшвидше", — сказав Дуда.
Він зазначив, що Польща готова взяти участь у місії НАТО зі спостереження за можливим припиненням вогню.
"Якщо буде колективне рішення Альянсу про введення військ для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, то ми як відповідальний член НАТО безумовно підтримаємо це рішення", — заявив польський лідер.