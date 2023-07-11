Дуда готовий направити миротворців до України разом із НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова взяти участь у можливій місії НАТО в Україні, якщо буде припинення вогню з РФ. Про це він заявив в інтерв'ю виданням Welt, Bild та Politico, повідомляє Ліга.net.

За його словами, якщо Україну ухвалити в НАТО під час війни, то це вимагатиме прямого військового втручання членів Альянсу.

"Тому членство в НАТО — це питання на час, коли війна закінчиться: Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україна була включена якнайшвидше" , — сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща готова взяти участь у місії НАТО зі спостереження за можливим припиненням вогню.