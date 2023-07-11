SpaceX Маска фактично стала монополістом на ринку і користується цим — WSJ

﻿Компанія Ілона Маска SpaceX за останні кілька років фактично стала монополістом на ринку космічних запусків — ракети компанії забезпечили 66% польотів клієнтів з американських стартових майданчиків у 2022 році і 88% за перші шість місяців цього року, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, вторгнення Росії в Україну зробило одну альтернативу — російську ракету "Союз" — закритою для багатьох замовників запуску. Ракети-конкуренти від Blue Origin Джеффа Безоса та французької компанії із запуску Arianespace ще не літали.

"Річ у тім, що конкуренти зараз нічого не можуть виставити, і це робить SpaceX де-факто монополією" , — зазначають експерти.

Влада SpaceX у пусковому бізнесі означає, що багато урядових установ і супутникових операторів повинні прив’язувати свої амбіції до графіків і можливостей компанії, пише WSJ.

За перші шість місяців року SpaceX виконала 21 рейс для зовнішніх клієнтів, або 64% від загального числа польотів по всьому світу. Ці цифри не включають запуски SpaceX для її супутникового інтернет-бізнесу Starlink.

Зважаючи на це, SpaceX підіймає ціни. Кілька років тому 1 кг вантажу доставляли на орбіту за $5000, тепер $6500.