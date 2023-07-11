Україна єдина зброєю НАТО воює проти РФ — МЗС Естонії

Україна є єдиною країною, яка використовує зброю НАТО у війні проти Росії.﻿ Про це на полях саміту НАТО у Вільнюсі розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, "загалом зрозуміло, що у Плані дій щодо членства немає потреби, бо Україна виконує його вже на полі бою".

"Чесно кажучи, Україна є єдиною країною, яка використовує зброю, боєприпаси, тактику і стратегію НАТО проти Росії" , - сказав Цахкна.

Сьогодні у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО. Україна очікує отримати сигнал від країн-членів НАТО про те, що після завершення війни з Росією стане наступним членом Альянсу.