Гуменюк назвала мету нічної атаки "Шахедами"

Нічна потужна дронова атака була спрямована на інфраструктуру порту, де зберігалося зерно, на тлі прагнень Росії зупинити зернову угоду, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

"Враховуючи шантаж російських терористів про те, що вони прагнуть зупинити зернову угоду" , - сказала вона.

За словами речниці, ця атака РФ була очікуваною, оскільки "напередодні до Москви з Тегерана прибули вантажні авіаборти".

Водночас Гуменюк не виключила, що найближчими днями ворог може завдати ракетного удару по Півдню України.