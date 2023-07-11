США погодилися на формулу, яку пропонують в НАТО щодо України — Байден

США погодилися з формулюванням, яке пропонують для рішення саміту НАТО щодо України – хоча достеменно невідомо, про що саме йдеться, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив президент США Джо Байден у коментарях для преси поруч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми погодилися на формулювання, які ви запропонували щодо можливості України приєднатися до НАТО у майбутньому" , – сказав Байден, не згадуючи інших деталей.

Столтенберг перед цим повторив, що союзники на саміті планують надіслати сигнал Україні про те, що будуть підтримувати її стільки, скільки необхідно, та що вони "погоджуються щодо об’єднаного і позитивного сигналу" щодо перспектив вступу України до НАТО.