Президент Чехії: Вікно можливостей для ЗСУ закриється до кінця року

Президент Чехії Петро Павло заявив, що подальша підтримка України залежатиме від успіхів ЗСУ. Про це чеський лідер заявив на саміті НАТО. З посиланням на The New York Times, повідомляє Еспресо TV.

За його словами, вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах.

На думку Павела, до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".

"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів" , - сказав Павло.

Видання зазначає, що висловлювання президента Чехії суперечить заявам інших лідерів про те, що військова підтримка України залишатиметься на поточному рівні.