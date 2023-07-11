ЗМІ опублікували проект заяви НАТО щодо України

Spiegel публікує фрагмент з поточної редакції заяви НАТО щодо України. У ньому немає конкретики щодо вступу або хоча б запрошення до Альянсу.

У документі зазначено, що майбутнє України – у НАТО. Видання зазначає, що така обіцянка вже була дана на саміті у Бухаресті у 2008 році. У поточній версії немає жодних термінів приєднання.

Також у тексті зазначено, що Україна може бути запрошена приєднатися до НАТО, лише якщо всі члени погодяться, що умови для цього дотримуються. Зокрема, це реформи у сфері демократії та оперативної сумісності з НАТО. Цей прогрес регулярно відстежуватимуть міністри закордонних справ.

"Ми готові направити запрошення Україні, якщо всі союзники погодяться, що умови будуть виконані" , - така остання пропозиція ключового абзацу заяви.

Spiegel наголошує, що це не фінальна версія заяви і вона ще обговорюється союзниками.