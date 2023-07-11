Німеччина підтвердила надання нового пакета допомоги для України

Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько 600 млн євро, повідомляє Європейська правда.

Про це під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За словами Пісторіуса, новий пакет допомоги "слугує пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія".

"Таким чином, ми робимо важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти (у війні з Росією)" , – додав посадовець.

За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Берліна для Києва включатиме﻿ засоби ППО, бойові машини піхоти, снаряди й дрони загальною вартістю близько 600 млн євро.