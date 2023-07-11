Українська система управління Delta пройшла тести НАТО

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла тестування НАТО та готова інтегрувати західну техніку, зокрема винищувачі F-16, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Систему протестували під час щорічних навчань НАТО CWIX щодо взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем із системами та протоколами НАТО, що відбулися у червні у Польщі.

Delta пройшла випробування з 15 системами з 10 країн, включаючи три системи, розроблені безпосередньо НАТО.

"Всі тести на взаємосумісність були вдалими, і Delta ще раз підтвердила свої унікальні можливості" , - зазначив Федоров.

Міністр також додав, що також відбулося тестування чотирьох протоколів обміну даними, за якими працює більшість сучасного озброєння, яке отримує Україна від західних партнерів. Зокрема, основний протокол, який цього року протестував – Link 16. Саме він дає можливість отримувати дані в Delta зі винищувачів F-16.

"Всі зразки новітньої техніки можуть бути інтегровані з Delta і застосовуватися ще ефективніше" , - наголосив він.

Федоров нагадав, що завдяки створеній українськими фахівцями платформі із ситуаційної поінформованості Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з прихильністю до ворожих сил. Зокрема, це єдина платформа в Україні, де підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, новітньої техніки, стаціонарних камер, радарів, чобот тощо. Всі ці дані дозволяють якісно планувати військові операції та ефективно знищувати оккупантів.

Презентацію української програми ситуаційної обізнаності Delta, яка забезпечує координацію сил на полі бою, презентували на закритому заході НАТО TIDE Sprint у жовтні 2022 року.