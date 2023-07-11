Талібан підтримав Twitter у суперництві з Threads

Ідейний лідер Талібану Анас Хаккані офіційно підтримав Twitter, а не конкурента Threads, що належить Meta, повідомляє Ліга.net.

"Twitter має дві важливі переваги над іншими соціальними мережами. Перший привілей – це свобода слова. Другий привілей – це публічний характер і довіра до Twitter. У Twitter немає політики нетерпимості, як у Meta. Інші платформи не можуть її замінити" , – заявив Хаккані в англомовному дописі в Twitter.

Twitter has two important advantages over other social media platforms.

The first privilege is the freedom of speech. The second privilege is the public nature & credibility of Twitter. Twitter doesn't have an intolerant policy like Meta. Other platforms cannot replace it. pic.twitter.com/oYQTI3hgfI — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) July 10, 2023

Зміни Маска щодо верифікації та послаблення політики модерації призвели до того, що багато профільних експертів, рекламодавців і звичайних користувачів покинули платформу. Талібам, однак, здається, це подобається. Двоє талібів навіть купили сині галочки верифікації після того, як Маск почав їх продавати в січні.

Хаккані зазначив, що найбільшою привабливістю Twitter була саме така м'яка політика модерації.

Після виведення американських військ з Афганістану і падіння підтримуваного США центрального уряду Афганістану в 2021 році таліби стали легітимними лідерами країни. Талібан агресивно використовує соціальні мережі для просування своїх ідей. Деякі колишні бойовики навіть нарікають на те, скільки часу вони проводять за комп'ютером порівняно з їхнім вільним минулим.

Facebook і TikTok розглядають Талібан як терористичну організацію і забороняють їм розміщувати публікації. Ця заборона зберігається і донині.