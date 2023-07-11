Талібан підтримав Twitter у суперництві з Threads
Ідейний лідер Талібану Анас Хаккані офіційно підтримав Twitter, а не конкурента Threads, що належить Meta, повідомляє Ліга.net.
"Twitter має дві важливі переваги над іншими соціальними мережами. Перший привілей – це свобода слова. Другий привілей – це публічний характер і довіра до Twitter. У Twitter немає політики нетерпимості, як у Meta. Інші платформи не можуть її замінити", – заявив Хаккані в англомовному дописі в Twitter.
Зміни Маска щодо верифікації та послаблення політики модерації призвели до того, що багато профільних експертів, рекламодавців і звичайних користувачів покинули платформу. Талібам, однак, здається, це подобається. Двоє талібів навіть купили сині галочки верифікації після того, як Маск почав їх продавати в січні.
Хаккані зазначив, що найбільшою привабливістю Twitter була саме така м'яка політика модерації.
Після виведення американських військ з Афганістану і падіння підтримуваного США центрального уряду Афганістану в 2021 році таліби стали легітимними лідерами країни. Талібан агресивно використовує соціальні мережі для просування своїх ідей. Деякі колишні бойовики навіть нарікають на те, скільки часу вони проводять за комп'ютером порівняно з їхнім вільним минулим.
Facebook і TikTok розглядають Талібан як терористичну організацію і забороняють їм розміщувати публікації. Ця заборона зберігається і донині.