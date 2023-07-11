"Енергоатом" застрахував усі АЕС на випадок ядерного інциденту

НАЕК "Енергоатом" у червні уклав договір страхування на понад 5 млрд гривень від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. У разі підриву росіянами Запорізької АЕС Україна може отримати страхову компенсацію, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У договорі, зокрема, зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та єдиним легітимним оператором "Енергоатом" , - зазначили в прес-службі.

Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах "Енергоатому" та є стандартною світовою практикою, заявили в компанії.

Що стосується усіх інших вітчизняних АЕС, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою.

В "Енергоатомі" наголошують, що дотримуються усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та роблять усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії РФ проти України та захоплення країною-терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької.