ЗСУ під Бахмутом ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83-тьої десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом. В результаті наступу українські воїни ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста", - йдеться в повідомленні бригади.
У результаті наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також українські бійці знищили російську техніку, зокрема ворожий танк.
Окрім того, було захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.