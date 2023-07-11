ЗСУ під Бахмутом ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83-тьої десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом. В результаті наступу українські воїни ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста" , - йдеться в повідомленні бригади.

У результаті наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також українські бійці знищили російську техніку, зокрема ворожий танк.

Окрім того, було захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.