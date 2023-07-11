Для миру в Європі Україна має приєднатися до НАТО – прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що є два шляхи для досягнення міцного миру в Європі, одним з яких є членство України в НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час дискусії на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"Існує два шляхи для досягнення міцного миру в Європі. Перший вимагає змін у Росії, але цього не відбувається. Другий – вступ України до НАТО" , – заявив Каріньш.

За словами прем'єра Латвії, те, що Збройні сили України зараз бореться із російською агресією стане величезною цінністю для НАТО.