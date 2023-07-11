Україна пообіцяла Франції не бити ракетами SCALP по території РФ, - ЗМІ

Україна отримає від Франції ракети далекого радіусу дії. Київ пообіцяв не застосовувати їх проти російської території. Про це, з посиланням на France24, повідомляє РБК-Україна.

За словами джерела, ракети будуть використовуватись лише в межах міжнародно визнаних кордонів України. Париж, зі свого боку, не вважає передачу ракет ескалацією, оскільки Росія запускає снаряди зі значно більшим радіусом дії.

Як пише Reuters, за словами президента Еммануеля Макрона, постачання відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні у захисті своєї території. На думку видання, Париж отримав від Києва запевнення, що ракети не будуть випущені по території Росії.

Сьогодні, 11 липня, Макрон заявив про постачання ЗСУ ракет дальнього радіусу дії. За його словами, "важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО". Як пишуть ЗМІ, йдеться саме про Storm Shadow/SCALP.

Слід пояснити, що Storm Shadow – британська назва ракети, а французький варіант позначається абревіатурою SCALP-EG.