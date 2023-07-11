У Білорусі заявили, що "вагнерівці" будуть навчати регулярну армію країни

Передислоковані до Білорусі вагнерівці "обмінюватимуться досвідом" із бійцями регулярної армії на полігонах республіки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони білорусі із посиланням на БЕЛТУ.

"Після прибуття представників ПВК Вагнера та їхнього розосередження на полігонах для проведення занять і взаємного обміну досвідом особливу увагу приділять прийомам і способам ведення бойових дій збройними силами Білорусі" , — зазначили у відомстві.

Там стверджують, що на полігонах Білорусі завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів Збройних Сил Росії зі складу регіонального угруповання військ (сил).

Полігони збройних сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії.

У Службі державної безпеки Латвії поки не бачать ознак загрози з боку бойовиків ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі.