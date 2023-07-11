NYT: Ердоган "пустив" Швецію до НАТО, отримавши все, що міг

У понеділок Туреччина погодилася розблокувати вступ Швеції до НАТО. І це стало раптовим поворотом, що дозволяє Альянсу створювати образ єдності та розширення напередодні критично важливого саміту, покликаного підготуватися до можливої тривалої війни Росії проти України. Про це, з посиланням на New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Вступ Швеції став перемогою для Генерального секретаря Єнса Столтенберга, який минулого тижня погодився залишитися на посаді ще на рік. Це рішення стало наслідком інтенсивного тиску на президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, зокрема, з боку президента США Джо Байдена, який зателефонував турецькому лідеру під час свого візиту до Європи в неділю.

«Відмова Туреччини від своїх заперечень значно полегшить час перебування Байдена на саміті, знявши з порядку денного одну важливу проблему. Це дозволить йому заявити, що Володимир Путін отримав саме те, чого не хотів: розширений, цілеспрямований НАТО, до якого тепер входить також Фінляндія» , – пише New York Times.

Аналітики кажуть, що розворот Ердогана пов'язаний не так зі зміною його поглядів, як говорить про те, що його політичне балансування на межі дозволило йому отримати все, що можна було.

«Якби він пішов далі, то, швидше за все, не отримав би набагато більше, але міг би ще більше поставити під загрозу свій авторитет серед союзників по НАТО. Туреччина вже перебуває під пильною увагою західних держав через тісні зв'язки Ердогана з Путіним і через підозру в тому, що Туреччина допомагає російським компаніям ухилятися від санкцій. Продовження блокування вступу Швеції посилило б сумніви щодо лояльності Туреччини до Альянсу» , – пише видання.

«З точки зору геополітичної оборони та ширших економічних міркувань, в інтересах Туреччини було дозволити Швеції взяти участь у саміті» , – сказав директор Eurasia Group з питань Європи Емре Пекер.

Байден, який прибув у Вільнюс у понеділок увечері з Лондона, все ще має спробувати досягти узгодженої риторики Альянсу щодо майбутніх відносин з Україною. Переговори між членами НАТО тривали до пізнього вечора в понеділок, але так і не досягли чіткого результату.

"Переговори про те, як саме задовольнити вимоги України щодо вступу, наголосили, що єдність НАТО, про яку говорить Байден на кожному кроці, стає все важче підтримувати із затягуванням війни" , - пише New York Times.

Суперечки щодо українського членства можуть бути затьмарені новими побоюваннями, що довгоочікуваний контрнаступ України буксує, а в Києва можуть закінчитися боєприпаси. Останнє – це один із кількох сценаріїв, про які, за словами американських розвідників, думає Путін, мріючи перетворити приниження на перемогу. Питання про те, що саме пообіцяти Україні, буде найгіршим питанням на саміті.

Очікується, що у підсумковому комюніке буде сказано, що «законне місце України – у НАТО». Про це повідомили представники країн-членів. Але при цьому точаться дебати про те, чи варто додати до тексту фразу «коли дозволять умови» або деталізувати деякі з цих умов. Але окрім формулювань, питання про те, як Україна вступить до НАТО і через який саме процес, залишається дискусійним.