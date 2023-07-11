У Бердянську "зрівняли з землею" готель, де жило керівництво окупантів – МВА

У Бердянську "зрівняли з землею" готель, де жило керівництво окупантів – МВА
Фото: Telegram

Бердянська МВА повідомляє про влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило військове керівництво російських окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба міської військової адміністрації.

"(Було - ред.) влучання по готелю "Дюна", де жило військове керівництво окупантів".

За інформацією МВА, будівлю "фактично зрівняли з землею, там розбирають завали". Туди попрямували карети швидкої допомоги. МВА закликала чекати офіційної інформації від Генштабу ЗСУ.

Пізніше військова адміністрація повідомила, що близько 14:00 бердянці чули інший вибух.

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Фото з сайту Азовкурорт

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