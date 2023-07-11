У Бердянську "зрівняли з землею" готель, де жило керівництво окупантів – МВА
Бердянська МВА повідомляє про влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило військове керівництво російських окупантів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба міської військової адміністрації.
"(Було - ред.) влучання по готелю "Дюна", де жило військове керівництво окупантів".
За інформацією МВА, будівлю "фактично зрівняли з землею, там розбирають завали". Туди попрямували карети швидкої допомоги. МВА закликала чекати офіційної інформації від Генштабу ЗСУ.
Пізніше військова адміністрація повідомила, що близько 14:00 бердянці чули інший вибух.