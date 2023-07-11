Генштаб: Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках

Російські загарбники продовжують зосереджуватись на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 15 населених пунктів. Зокрема це Карповичі Чернігівської області; Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Одрадного та Макарівки. Обстріляв населені пункти Вугледар, Благодатне, Велика Новосілка, Водяне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка Запорізької області та Золота Балка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а такоє Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника.