Резніков заявив про створення коаліції з F-16

Резніков заявив про створення коаліції з F-16
Фото: Facebook

У Вільнюсі підписано угоду про створення коаліції щодо навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України. Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум з викладом умов. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їхнє провідне лідерство в цьому процесі", — зазначив він.

До коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Велика Британія.

Меморандум передбачає:

  • українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання;
  • можливе включення до програми інших типів винищувачів;
  • коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.

Як повідомлялось, українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, включаючи взаємосумісність із винищувачами F-16.

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