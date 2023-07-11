Резніков заявив про створення коаліції з F-16
У Вільнюсі підписано угоду про створення коаліції щодо навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України. Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум з викладом умов. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їхнє провідне лідерство в цьому процесі", — зазначив він.
До коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Велика Британія.
Меморандум передбачає:
- українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання;
- можливе включення до програми інших типів винищувачів;
- коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.
Як повідомлялось, українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, включаючи взаємосумісність із винищувачами F-16.