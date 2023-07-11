Військова допомога Україні: Норвегія збільшить фінансування на 216 млн євро

Норвегія збільшить підтримку України 2023 року на 2,5 млрд норвезьких крон (приблизно €216 млн за курсом центробанку країни), повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, на пресконференції у Вільнюсі, де розпочався саміт НАТО із посиланням на сайт норвезького уряду.

За словами Стьоре, посилення військової допомоги Україні відбуватиметься в межах п'ятирічної програми Нансена, загальна сума якої становить 75 млрд норвезьких крон (€6,49 млрд).

"Ви знаєте наш початок для програми Нансена. 15 млрд норвезьких крон (майже €1,3 млрд) щорічно протягом п'яти років. Отже, ми збільшимо наш внесок на 2,5 млрд норвезьких крон в оборонну битву, яку веде Україна. Вона відбувається зараз. Саме зараз вона [допомога] справді необхідна. Це означає, що ми візьмемо 2,5 млрд норвезьких крон із загальної програми і збільшимо її до осені 2023 року" , – розповів прем'єр.

Крім того, Осло надасть 300 млн норвезьких крон (майже €26 млн) у фонд підтримки НАТО для України, до того ж відповідну суму виділятимуть також протягом наступних чотирьох років, додав Стьоре.