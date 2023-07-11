Навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться у серпні в Данії

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє агентство Ritzau.

Відповідно до домовленості, укладеної 11 державами на полях саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, "коаліція винищувачів" почне підготовку українських льотчиків на F-16 у серпні в Данії.

Як пояснив Поульсен, спершу "коаліція винищувачів" відбере українців, проведе мовну, теоретичну й практичну підготовку на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії.

"Для початку ми плануємо підготувати дві групи. Це загалом 10-12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки. Це буде близько 30-40 людей" , – озвучив данський міністр попередні плани.

Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що очікує побачити результати підготовки за шість місяців, пише агентство Reuters.

Раніше стало відомо, що в Румунії створять центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники, зокрема Україна.