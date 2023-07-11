На Курахівській ТЕС, де обвалилися конструкції будівлі, вдалося запустити один блок

На Курахівській ТЕС, яка 7 липня припинила роботу після обвалу в будівлі станції, вдалося запустити в роботу один блок, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив генеральний директор Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко.

"Через обстріли в будівлі порушилася тримальна конструкція, згодом обвалилося бетонне перекриття. Постраждали працівники станції та ремонтного підприємства, є загиблі. Але вже сьогодні один блок запрацював" , - зазначив Коваленко.

Водночас він нагадав, якою ціною дається робота енергосистеми, і закликав українців ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

"Зараз у нас немає відключень, але ми мусимо пам'ятати: внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура є дуже пошкодженою. Енергетики тримають її у робочому стані неймовірними зусиллями, часом навіть ціною власних життів. Наразі важливо обмежувати споживання електроенергії у вечірній пік: економніше використовувати кондиціонери та інші потужні прилади" , - зазначив очільник енергокомпанії.

Нагадуємо:

Увечері, 7 липня о 21:20, на Курахівській ТЕС через порушення несучої конструкції будівлі внаслідок постійних обстрілів, сталося обвалення стаціонарного залізобетонного перекриття.

Станція тимчасово припинила роботу.

Було смертельно травмовано двох працівників, ще троє працівників отримали травми різних ступенів важкості.