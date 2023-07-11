Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
Президент РФ Володимир Путін двічі на добу "детально заслуховує" доповіді командування про перебіг російського вторгнення в Україну, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, чиї слова передають пропагандисти з ТАСС.
За словами Шойгу, Путін "детально заслуховує командування об'єднаного угруповання, а також окремих командувачів і командирів".
"Детально по кожному напрямку".
Також Шойгу стверджує, що Росія нібито "утримувалася і утримується" від застосування касетних боєприпасів проти України, однак якщо США постачатимуть такі снаряди в Україну, тоді збройні сили РФ "будуть змушені використовувати аналогічні засоби ураження проти ЗСУ".
Нагадаємо:
- США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли, зокрема, касетні снаряди.
- При цьому американські військові пояснюють, що їхні касетні боєприпаси мають коефіцієнт неспрацьовування 2,35% або нижче. І ці касетні боєприпаси становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз Росія використовує у війні проти України.
- Наприклад, у березні 2022 року російські війська обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань у Харківській області, загинуло щонайменше 6 осіб.