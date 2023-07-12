Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, підсумовуючи саміт НАТО у Вільнюсі, заявив, що "Третя світова все ближче", повідомляє Українська правда.

"Попередні підсумки саміту НАТО. Усе як ми і думали… Військову допомогу київському режиму збільшити. Усім, чим можливо: ракетами, касетними зарядами, літаками.

Нічого іншого остаточно збожеволівший Захід придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом – глухий кут. Третя світова все ближче" , — заявив він.

За словами Медведєва, війна "буде продовжена з колишніми цілями", одна з яких – відмова України від членства НАТО, що, втім, на його думку, неможливо.

Заступник секретаря Радбезу РФ також заявив, що окуповане місто Токмак Запорізької області нібито обстріляли касетними боєприпасами, а значить РФ "пора розчохляти" арсенали "цієї негуманної зброї".

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив﻿ пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

У вересні Медведєв вже заявляв, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.

На початку липня Медведєв знову почав﻿ лякати світ ядерним апокаліпсисом, але також заявив, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії.