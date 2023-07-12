У Байдена обговорюють можливість передачі Україні ATACMS — NYT

В адміністрації президента США Джо Байдена проходять негласні обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Як пише The New York Times, що ракети знаходяться на складах Пентагону в обмеженій кількості та зарезервовані для інших цілей.

"Двоє американських чиновників та один європейський розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні навіть кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці" , - йдеться у публікації.

При цьому в Пентагоні стверджують, що Україні нині не потрібні ATACMS, які могли б досягати тилу ворога, зокрема в Росії та окупованому Криму.

За даними ЗМІ, як і Сполучені Штати, Франція також раніше виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності через побоювання, що їх можна застосувати для поразки цілей на території РФ, що призведе до ескалації конфлікту. Але вчора президент Еммануель Макрон оголосив, що Париж надасть ЗСУ ракети SCALP.

ATACMS – це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.