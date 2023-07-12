Питання членства України має почекати до перемоги – Пенс
Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс заявив, що Україна зможе стати членом НАТО лише після завершення війни з РФ і перемоги у ній, повідомляє Українська правда.
"Я щиро вірю, що для Америки, яка є лідером вільного світу та арсеналом демократії, важливо й надалі надавати українцям необхідне їм для боротьби, перемоги й відбиття неспровокованого російського вторгнення.
Однак питання членства у НАТО – і я спілкувався із президентом Зеленським – має почекати до перемоги у війні", — зазначив Пенс.
Пенс також висловив сумніви, що у разі обрання Дональда Трампа президентом США він зможе завершити війну протягом 24 годин.
"Єдиний спосіб завершити війну в Україні протягом 24 годин - віддати Володимиру Путіну усе, що він хоче. Штатам не варто будь-коли схиляти Україну до цього", – сказав колишній віцепрезидент США.
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.
НАТО продовжує дотримуватись політики "відкритих дверей" і Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані, але зараз це неможливо, бо означало б втягування США у війну з Росією.