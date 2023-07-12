КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Північна Корея запустила невідому балістичну ракету у напрямку Японського моря сьогодні вночі, 12 липня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що зафіксував запуск ракети. Востаннє КНДР запускала ракету 15 червня. Південнокорейські військові наголосили, що підтримують стан повної готовності у тісній співпраці зі США.

У Токіо не виключають, що крутою траєкторією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Генеральний секретар японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно повідомив, що Токіо висловив Пхеньяну рішучий протест.

Пізніше стало відомо, що політ ракети тривав 74 хвилини і став найдовшим для північнокорейських ракет. Висота польоту становила 6 тисяч кілометрів, дальність – 1 тисячу кілометрів. Ракета впала поза виняткової економічної зони Японії.

Спроба КНДР запустити супутник-шпигун

У Північній Кореї цього року зробили кілька спроб запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

США, Японія та Південна Корея зберігали підвищену готовність до реагування протягом всього заздалегідь оголошеного вікна запуску. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг незабаром засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.