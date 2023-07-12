Війська РФ обстріляли Нікопольщину дроном та артилерією — Дніпропетровська ОВА
Російські окупанти за останні 12 годин 6 разів обстріляли Нікопольський район Дніпровської області, агресор атакував з дрона і важкої артилерії, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Від вечора (після 19-ї год – ред.) ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував з дрона і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю", — повідомив він.
За словами очільника ОВА, люди не постраждали, рятувальники з'ясовують наслідки обстрілів.