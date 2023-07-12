РФ знову атакувала Україну "Шахедами": ППО знищила 11 безпілотників

РФ знову атакувала Україну "Шахедами": ППО знищила 11 безпілотників
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 12 липня Росія атакувала Україна дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Протиповітряна оборона знищила 11 ворожих безпілотників.

Про це повідомили﻿ у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

"Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр» та "Схід", — йдеться в повідомленні.

До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України, відзначили в командуванні.

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