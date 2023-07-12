Міністр оборони ФРН відреагував на критику НАТО через Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО в питанні членства України. Про це він заявив в інтерв'ю каналу ARD, повідомляє Ліга.net.

За його словами, всі союзники кажуть, що Україна буде в НАТО, щойно війна проти Росії закінчиться.

"Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй повністю співчуваю" , — сказав Пісторіус.

Водночас він зазначив, що для вступу України до НАТО мають бути виконані умови, які міністр не озвучив.

"Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані і настане мир, означатиме, що справа про Альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією" , — резюмував голова відомства.

Раніше Зеленський заявив﻿, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення.