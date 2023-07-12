Росія втратила у війна з Україною ще 500 військових та 17 артсистем — Генштаб

Росія втратила у війна з Україною ще 500 військових та 17 артсистем — Генштаб
Фото: Facebook

За добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 510 військових, 17 артилерійських систем, 7 броньованих машин та 33 безпілотники.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 до 12.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 235 530 (+510) осіб убитими,
  • танків ‒ 4090 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4402 (+17) од,
  • РСЗВ – 674 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 415 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 647 (+7).

Новини

Популярні теми форуму

analytics