На Черкащині внаслідок атаки "Шахедів" постраждали двоє людей — ОВА

У Черкаській області внаслідок атаки російських дронів типу Shahed постраждали двоє людей, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив повідомив голова обласної військової адміністації Ігор Табурець.

За його словами, понад три з половиною години Черкащина у режимі повітряної тривоги. Ворог атакував область "Шахедами".

"Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі", - наголосив Табурець.

Спалахнула пожежа, вона вже ліквідована. Двох людей з опіками доправили до лікарні. Обстеження території триває, додав Табурець.

Нагадаємо, вночі в небі над Україною були знищені﻿ 11 із 15 ударних безпілотників Shahed-136/131.