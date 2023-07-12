На Черкащині внаслідок атаки "Шахедів" постраждали двоє людей — ОВА
У Черкаській області внаслідок атаки російських дронів типу Shahed постраждали двоє людей, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив повідомив голова обласної військової адміністації Ігор Табурець.
За його словами, понад три з половиною години Черкащина у режимі повітряної тривоги. Ворог атакував область "Шахедами".
"Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі", - наголосив Табурець.
Спалахнула пожежа, вона вже ліквідована. Двох людей з опіками доправили до лікарні. Обстеження території триває, додав Табурець.
Нагадаємо, вночі в небі над Україною були знищені 11 із 15 ударних безпілотників Shahed-136/131.