Президентка Єврокомісії про рух України до ЄС: Швидкість вражає

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна швидко досягне успіху у процесі вступу до Європейського Союзу, якщо збереже поточний темп реформ, повідомляє Європейська правда.

Після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі фон дер Ляєн зазначила, що як президентка Єврокомісії не може коментувати питання членства України у НАТО, однак відзначила успіхи Києва на шляху до членства в ЄС.

"Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в ЄС, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС.