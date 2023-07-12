Розвідка Британії підтверджує усунення Суровікіна через бунт Пригожина

Після бунту ватажка групи "Вагнера" Євгена Пригожина низка генералів зникла з публічного поля. Замість генерала Сергія Суровікіна показали його заступника. Про це з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається у повідомленні, 10 липня начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.

По відеозв'язку з Герасимовим провели інструктаж начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Віктора Афзалова.

За даними британської розвідки, Афзалов перебуває на посаді щонайменше чотири роки, але, ймовірно, це його перша публічна поява з Герасимовим. Афзалов є заступником командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровікіна.

"Підвищення громадського авторитету Афзалова, у той час як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був усунений після заколоту" , - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що військовий заколот найманців групи "Вагнера" загострив розбіжності серед російських силовиків. Високопоставлені генерали, зокрема Сергій Суровікін та Юнус-Бек Євкуров, не з'являються на публіці і можуть бути заарештовані.

Після бунту "Вагнера" ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео де закликав зупинитися