Дуда про рішення НАТО щодо України: Абсолютно недостатньо

У Польщі вважають, що досягнутого на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо. Втім, є сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північноатлантичного альянсу за кілька років, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"На мою думку цього (рішення щодо України на саміті НАТО - ред.) абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом нашого Альянсу" , - заявив Дуда.

На думку президента Польщі, шлях зрозумілий після всіх ухвалених вчора союзниками рішень.