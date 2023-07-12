У США заявили, що домовитися про терміни вступу України в НАТО важко

Посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила, що "дуже важко" домовитися про терміни вступу України до Альянсу, поки країна все ще перебуває у стані війни, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

"Навіть самі українці скажуть вам, що їм потрібно проводити подальші реформи. Вони досягли значного прогресу в різних демократичних перетвореннях і реформах сектору безпеки, але їм доведеться продовжувати працювати в цьому напрямку" , – зазначила вона.

За її словами, Україна вже зробила позитивні кроки, які призвели до того, що НАТО погодилося спростити процес вступу, усунувши "ключову перешкоду" – вимогу щодо Плану дій щодо членства в Альянсі.

Відповідаючи на запитання про те, чи позиція України та відсутність часових рамок про вступ в НАТО дає РФ стимул продовжувати боротьбу, Сміт підкреслила, що члени Альянсу вже взяли на себе зобов'язання щодо майбутнього України в НАТО, а також щодо надання їй довгострокової підтримки.

"Путін припускав, коли розпочав цю війну, що він зможе перечекати, що Захід втратить інтерес до України. А реальність така, що ми перебуваємо на 500-му дні цієї війни, і ніхто нікуди не збирається йти" , – резюмувала Сміт.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився﻿ вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".