Президент Фінляндії назвав "максимумом" рішення НАТО щодо України

У Фінляндії вважать, що рішення союзників на саміті щодо України було максимальним із того, що могли досягти країни-члени НАТО, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Так, він переадресував питання до української влади щодо того, чи рішення, ухвалене союзниками на саміті, було недостатнім для України.

"Це є позицією України. Тому вам краще запитати це у пана (президента України Володимира - ред.) Зеленського. Я вважаю, що це максимум, який ми могли досягти вчора. Тому що ніхто зараз не говорить про членство. Ми говоримо про членство, коли умови дозволять" , - заявив Нііністьо.

На уточнюване питання щодо запрошення України в Альянс він не став давати відповіді.