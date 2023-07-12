Кулеба: Гарантії безпеки не замінять Україні членство в НАТО

Україну влаштує будь-яка модель, яка не є альтернативою її членства в НАТО, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи прийнятність для Києва "ізраїльської" безпекової моделі, повідомляє Радіо Свобода.

"Нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, – це членство України в Альянсі.

Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента (Володимира Зеленського – ред.). І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються" , – резюмував Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна зараз має реалізувати рішення Вільнюського саміту таким чином, щоби пришвидшити власну євроатлантичну інтеграцію.

"Нам не потрібен ніякий план "Б". Ми вже у цю штуку гралися в історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам Альянс, зробить нашу країну більш захищеною і, головне, воно запобігатиме новим агресіям в Європі" , – заявив очільник МЗС.

Міністр наголосив, що членство України в НАТО – неминучий історичний процес.

Відповідаючи на запитання про те, чи розуміють союзники і їхні розвідки, коли завершиться війна, голова МЗС України сказав, що, "якби менше дивилися на членство України в НАТО через призму позиції Москви, то і сьогодні формулювання було би іншим".

Ізраїль є найстійкішим партнером США на Близькому Сході, й допомога йому викладена в 10-річних угодах. Остання з них зобов’язує Вашингтон надати її на суму 38 мільярдів доларі із 2019 по 2028 рік.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода