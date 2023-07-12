Monobank зміг вивести $5 млн клієнтських коштів із підсанкційного брокера

Monobank зміг вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу mono invest із рахунків іноземного брокера EXANTE, який потрапив під санкції, повідомляє Новое время.

Про це у Telegram повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що повернення коштів відбулось завдяки підтримці глави Нацбанку Андрія Пишного, його заступника Дмитра Олійника та першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко.

За словами Гороховського, проблема полягала в тому, що незважаючи на те, що платежі були відправлені з рахунків санкційної компанії, ці гроші належать не їй, а нашим клієнтам.

"Сьогодні ввечері (11 липня, — ред.) ми отримали гроші від брокера, і щойно Дмитро Олійник написав мені, що завтра НБУ дозволить нам діяти на власний розсуд за наявності підстав" , — написав він.

За словами Гороховського, банк останні шість днів опікується лише питанням повернення клієнтських грошей з рахунків EXANTE, і після згоди брокера паралельно звернувся по допомогу до НБУ, підтримкою якого потрібно було заручитися, щоб така транзакція не трактувалася як порушення закону про санкції.