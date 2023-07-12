Зеленський назвав три речі, за якими приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі
Україна присутня на саміті НАТО у Вільнюсі заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Альянсу та зброї. Про це, з посланням на заяву президента Володимира Зеленського у Вільнюсі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Я вважаю, що ми отримаємо це запрошення (до НАТО, - ред..), коли умови безпеки це дозволять. Я хочу обговорити всі ці питання з партнерами. А головне - це гарантії безпеки для України на шляху до вступу в НАТО", - сказав він.