Країни G7 підготували "історичні" гарантії безпеки для України — Британія

Країни Групи семи підготували довгострокові безпекові гарантії України, які називають "історичними" та кроком до завершення поточної фази війни, повідомляє Європейська правда.

Рішення вже підготовлене та майже узгоджене. Підписання відбудеться у середу у Вільнюсі, на полях саміту НАТО.

"Спільна декларація, яку очікувано підпишуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку наступну агресію. Це перший раз, коли така кількість країн ухвалює подібну комплексну угоду" , – зазначили у пресслужбі британського уряду.

Підписанти Спільної декларації, окрім того, нададуть довгострокові двосторонні безпекові зобов’язання Україні, метою яких буде "побудова України, яка може захисттии свою територіальну цілісність зараз та у майбутньому".

Після підписання декларації партнери анонсують ще більше безпекової допомоги, що включатиме у тому числі більш об’ємний і швидкий обмін розвіданими та підтримку для боротьби з кібератаками і гібридними загрозами, розширення навчальних програм для українських військових, розвиток промислової бази України.

"Не можна ще раз допустити повторення того, що сталося в Україні, і ця декларація підтверджує нашу готовність подбати, що Україна надалі не залишиться вразливою перед новими варварськими діями Росії. Підтримка руху України на шляху до НАТО у поєднані з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами і величезною підтримкою країн-членів НАТО стане потужним сигналом для президента Путіна і поверне мир у Європу" , – зазначив прем’єр Британії Ріші Сунак.

На першій зустрічі Ради Україна-НАТО він планує привітати рішення союзників спростити процедуру руху України до НАТО і відзначити, що Україна дуже швидко адаптує стандарти Альянсу, а подальше підвищення сумісності і готовність до реформ "вже допомогли Україні наближатися до того моменту, коли вона буде готовою зайняти правомірне місце в Альянсі".

Одночасно прем’єр Ріші Сунак анонсує великий новий пакет допомоги для України: з 70 одиницями техніки для ведення бою та логістики, серед яких бойові броньовані машини CVRT, тисячами боєприпасів для танків Challenger 2, а також близько 65 млн доларів на ремонт вже переданої військової техніки.

Ці кошти передбачені і на створення реабілітаційного центру для військових, які отримали серйозні поранення, він працюватиме у партнерстві з провідним британським центром у цій сфері Stanford Hall за підтримки фахівців з усіх країн членів.