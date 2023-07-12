Кулеба розповів, коли пілоти почнуть навчання на F-16

Українські пілоти можуть почати освоювати винищувачі F-16 у серпні, можливо, на початку вересня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Радіо Свобода.

"Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку", – заявив він, коментуючи власне передачу сучасних західних винищувачів.

Міністр закордонних справ також зазначив, що підготовки потребують техніки, інженери й інфраструктура.

"Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес", – зазначив Дмитро Кулеба.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив﻿ про підписання Україною й 11 країнами-партнерами меморандуму, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він додав, що є можливість включення в програму "інших типів винищувачів".