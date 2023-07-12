Вперше за три роки платіжний баланс Росії пішов у "мінус"

У червні 2023 року поточний рахунок платіжного балансу РФ став від'ємним і досяг $1,4 млрд. Про це свідчать оцінки Центробанку Росії, повідомляє Ліга.Фінанси.

Це пояснюється дією сезонного фактора, зокрема оголошенням російськими компаніями дивідендів у разі падіння надходжень від експорту.

"Така ситуація вже спостерігалася в аналогічні періоди попередніх років за несприятливої цінової кон'юнктури російського експорту" , – заявили в ЦБР.

Центральний банк Росії запевняє, що це не є незвичайною ситуацією.

Востаннє негативний баланс поточних операцій за місяць був зафіксований три роки тому. В серпні 2020 року дефіцит становив $1,4 млрд, а у червні 2020 року – $4,4 млрд.

За підсумками першого півріччя 2023 року позитивний баланс поточних операцій склав $20,2 млрд, що у 7,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2022 року ($147,6 млрд).

За даними Центрального банку Росії, позитивний баланс зовнішньої торгівлі товарами РФ зменшився у 3,3 раза в першому півріччі 2023 року і становив $54,3 млрд, порівнюючи з $179,8 млрд у 2022 році.

Експорт товарів РФ в першому півріччі склав $205,6 млрд, що на 32,9% менше, ніж у першій половині 2022 року ($306,4 млрд).

Водночас обсяги імпорту в першому півріччі 2023 року зросли, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року, на 19,5% – до $151,3 млрд з $126,6 млрд.

Центробанк Росії пояснює, що скорочення профіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами у першому півріччі 2023 року обумовлене зменшенням як фізичних обсягів експортних постачань, так і погіршенням цінової кон'юнктури основних товарів російського експорту. Водночас вартість імпорту товарів у січні-червні 2023 року зросла і була близькою до періоду 2021 року.

Дефіцит балансу зовнішньої торгівлі послугами збільшився шляхом відновлення імпорту послуг, зокрема завдяки пожвавленню закордонних поїздок російських громадян у зв'язку з початком туристичного сезону.

Дефіцит торгівлі послугами в першому півріччі 2023 року зріс, порівнюючи з першим півріччям 2022 року, у 2,2 раза – до $16,1 млрд з $7,3 млрд.