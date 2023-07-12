Держдеп: Україна стане членом НАТО попри вимоги РФ

Сполучені Штати заявили, що які б розрахунки та вимоги запобігти членству України в НАТО не були у Росії, вони будуть марними, повідомляє Європейська правда.

На цьому під час брифінгу наголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Представник Держдепу нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Москва вимагала зобов'язань щодо того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, і Вашингтон "чітко дав зрозуміти, що це не обговорюється".

"Ми підтверджуємо це зобов'язання і сьогодні, і ми чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО" , – підкреслив Міллер.

За його словами, які б розрахунки не робив Владімір Путін, "йому варто лише поглянути на допомогу (США) в галузі безпеки, яку надали Україні", а також на "допомогу в галузі безпеки", яку Україна "дуже добре використала на полі бою".

Водночас відповідаючи на репліку журналіста про те, що в Україні незадоволені тим, що на саміті у Вільнюсі Київ не отримав чіткого графіка вступу в Альянс, Міллер висловив розуміння, додавши, що "на їхньому місці", американці "зверталися б з тими самими проханнями", що й українці.