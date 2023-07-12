За добу росіяни атакували 10 регіонів України — зведення ОВА

Російські загарбники за добу здійснили атаки на десять областей України, є загиблі і поранені. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 12 липня, повідомляє Укрінформ.

Вночі росіяни атакували Черкаську область дронами типу Shahed. Є влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури у Черкаському районі. Спалахнула пожежа. Двох людей з опіками доправили до лікарні.

У Чернігівській області за добу ворог двічі обстріляв Сновську й Новгород-Сіверську громади з мінометів. Пролунало 17 вибухів.

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів, пролунали 29 вибухів. Обстріляні Білопільська і Хотінська громади. Вчора вдень агресори 22 рази обстріляли прикордоння. Зафіксовано 225 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигинська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Хотінська громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів. Залишились без світла 370 абонентів. Пошкоджено цивільні будівлі. У Хотінській громаді через мінометний обстріл пошкоджено ЛЕП.

Війська РФ здійснили 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області. З артилерії ворог бив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Єгорівці, Малинівці, Степногірську, тричі атакував авіабомбами Оріхів і Преображенку, із РСЗВ обстріляв Оріхів, Новодарівку, Червоне.

Зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів. Внаслідок артилерійського обстрілу Гуляйполя загинув 85-річний чоловік.

У Дніпропетровській області з вечора російська армія обстріляла Нікопольський район шість разів, здійснювала атаки з дрона і важкої артилерії. Є влучання у Марганецькій громаді та Нікополі.

У Харківській області загарбники обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Внаслідок обстрілу села Вишневе Ізюмського району горіло складське приміщення з насінням соняшника.

Вчора ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по селу Кучерівка Куп'янського району. Пошкоджено чотири приватні будинки, поранення зазнав 74-річний чоловік. Ввечері росіяни обстріляли село Хатнє Куп'янського району. Пошкоджено будівлю клубу.

В Луганській області ворог атакував Новоселівське, Білогорівку, Невське. За добу війська РФ 107 разів обстріляли Луганщину, випустили 536 снарядів.

У Донецькій області за добу росіяни здійснили 17 обстрілів, застосовували РСЗВ «Смерч» та «Град», артилерію, міномет. Під вогнем перебували Авдіївка, Часів Яр, Велика Новосілка, Щербинівка, Юрківка, Пречистівка, Богоявленка, Торецьк. Пошкоджено 16 житлових будинків, господарчу будівлю, гараж, автомобіль. За добу на Донеччині четверо людей дістали поранення.

У Миколаївській області вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по Очакову, пошкоджені житлові будинки, горіла господарча споруда. Також вчора армія РФ обстріляла Куцурубську громаду. Горіла суха трава на присадибних ділянках.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 67 обстрілів (випустили 313 снарядів), з них по Херсону — 5 артилерійських обстрілів (21 снаряд). Є влучання в районах 23 населених пунктів, водонапірну башту в Михайлівці.

Також є влучання в гуманітарний штаб у Херсоні та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. Є постраждалі, зокрема 8-річна дитина, 56-річна жінка та 68-річний і 52-річний чоловіки. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Росіяни вдарили із "Градів" по Софіївці Станіславської громади. Загинула 65-річна жінка.